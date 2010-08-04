УКАБ: Українські аграрії зможуть вигідно продати новий урожай

Вирощене цього року зерно українські аграрії зможуть продати за вигідною ціною, оскільки на 20% підвищилися ціни на світовому ринку на продовольчу пшеницю і на 30% - на фуражне зерно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив директор Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Володимир ЛАПА.

"Зазвичай ми спостерігаємо високі ціни на зерно на світовому ринку, коли в України немає експортного потенціалу, а цього сезону ми бачимо поєднання і високих світових цін, і наявність експортного потенціалу України", - зазначив В. ЛАПА.

На його думку, це унікальний шанс для українських аграріїв, оскільки з початком світової економічної кризи вони мали два дуже важких роки.

"У грудні 2008 року сільгосппідприємствам доводилося продавати кукурудзу по 500 грн. за тону, тоді як собівартість її складала 600-700 грн. Практично така ж ситуація була минулого року ", - розповів В. ЛАПА.

Одночасно він повідомив, що в Україні слід чекати подорожчання хліба, хоча і не найближчим часом.

"Усе зерно протягом серпня надходитиме на переробку. І, очевидно, що доки використовуються торішні запаси зерна, ціни рости не будуть ", - сказав В. ЛАПА.

Проте, за його словами, підвищення слід чекати не лише через підвищення цін на зерно, але і з підняттям цін на газ, комунальні послуги, оскільки в собівартості хліба на зерно доводиться не більше 50%.

Як повідомляв УНІАН, раніше УКАБ прогнозував найближчим часом підвищення ціни на хліб на 7-10%. На думку В. ЛАПИ, ціни на борошно підвищуються у зв'язку з ситуацією на світових ринках і з дорожчанням собівартості виробництва.

"Ті ціни, які на внутрішньому ринку зараз, - а це продовольче зерно десь у рамках від 1,4 до 1,5 тис. грн. за тону, - вони, з точки зору економіки сільськогосподарського виробництва, гарантують 15% рентабельності, що в принципі не є завищеним показником. І це підвищення цін дозволить значною мірою стабілізувати фінансовий стан на більшості сільськогосподарських підприємств України ", - наголосив експерт.

Водночас, за словами В. ЛАПИ, ціни на фуражне зерно ростуть активніше. Сьогодні вони приблизно на 30% вищі, ніж минулого року. Скоро тваринницька сфера відчує на собі це зростання, вважає експерт.