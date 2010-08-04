Полтавщина закінчила збір ранніх зернових

Полтава. Аграрії Полтавської області завершили збір ранніх зернових.

Про це повідомили УНІАН в Головному управлінні розвитку агропромислового комплексу Полтавської обласної держадміністрації.

"Усього в Полтавській області зібрані ранні зернові з площі 535,4 га. Намолотили 1,242 млн. тон, що на 351,5 тис. менше, ніж у 2009 році. Середня врожайність - 23,2 ц/га, що на 9,4 ц/га менше, ніж у 2009 році", - повідомив представник управління.

За його словами, першими збір урожаю завершили хлібороби Новосанжарського, Котелевського, Решетилівського районів Полтавської області.

Нагадаємо, аграрії Полтавської області прогнозували урожай ранніх зернових близько 1,3 млн. тон.

У 2009 році аграрії області зібрали 4,1 млн. тон зернових і зернобобових культур.