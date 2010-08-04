УКАБ знизила прогноз збору ранніх зернових - до 42 млн. т

Липнева жара негативно позначається на якості і обсягах виробництва українського зерна, тому українські аграрії зможуть зібрати менше урожаю, ніж очікували.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам директор Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Володимир ЛАПА.

"Нещодавно ми прогнозували, що Україна зможе зібрати 43-43,5 млн. тон зерна, проте, жаркі погодні умови, які тримаються на території України, негативно впливають на пізні зернові культури - розповів В. ЛАПА. - Тому об'єми урожаю не будуть таким, як ми прогнозували".

За його словами, сьогодні слід чекати, що Україна збере близько 42 млн. тон зерна, а на експорт піде 16-16,5 млн. тон.

Директор УКАБ повідомив, що 90% ранніх зернових вже зібрані. На полях залишаються ще пізні зернові культури, серед яких кукурудза, на яку аграрії покладали великі надії, проте,через сильну спеку ці надії частково не виправдаються.

Як повідомляв УНІАН, міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК раніше висловив надію, що Україні вдасться зібрати понад 43 млн. тон зерна.

За його словами, урожай кукурудзи в поточному році очікується на рівні 12 млн. тон, що на 1,3 млн. тон більше, ніж минулого року. Збільшення урожаю кукурудзи очікується за рахунок розширення посівних площ на 600 тис. га.