Аграрії Полтавщини узялися за збір гречки та проса
17:40, 04 серпня 2010Агро
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Врожай прогнозують менший минулорічного
Полтава. У Полтавській області сільгоспвиробники узялися до збирання гречки і проса.
Про це повідомили УНІАН в Головному управлінні розвитку АПК Полтавської обласної держадміністрації.
"В області почався збір гречки і проса. Першими гречку почали збирати на полях Диканьського, Семенівського і Хорольського районів. Просо сьогодні почали збирати в Диканьському районі", - сказав представник управління.
За його словами, цього року не слід розраховувати на великий урожай гречки.
"За першими даними, врожайність гречки 8,5 ц/га, тоді як минулого року була 15-20 ц/га", - сказав представник управління.
Збір урожаю гречки аграрії Полтавської області планують завершити у вересні.
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