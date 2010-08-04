Аграрії Полтавщини узялися за збір гречки та проса

Полтава. У Полтавській області сільгоспвиробники узялися до збирання гречки і проса.

Про це повідомили УНІАН в Головному управлінні розвитку АПК Полтавської обласної держадміністрації.

"В області почався збір гречки і проса. Першими гречку почали збирати на полях Диканьського, Семенівського і Хорольського районів. Просо сьогодні почали збирати в Диканьському районі", - сказав представник управління.

За його словами, цього року не слід розраховувати на великий урожай гречки.

"За першими даними, врожайність гречки 8,5 ц/га, тоді як минулого року була 15-20 ц/га", - сказав представник управління.

Збір урожаю гречки аграрії Полтавської області планують завершити у вересні.