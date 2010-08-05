Росія схвалила створення молочного гіганта

Урядова комісія Росії з іноземних інвестицій схвалила операцію по злиттю російської компанії "Юнімілк" і молочних активів Danone в Росії, Україні, Казахстані й Білорусі, повідомляє Економічна правда з посиланням на видання "РИА Новости".

"Схвалено клопотання компанії Danone з придбання однієї з наших найбільших молочних компаній - компанії "Юнімілк", - сказав голова Федеральної антимонопольної служби Росії Ігор Артем`єв.

"Загальна сума планованих інвестицій в розвиток виробництва в Росії з боку компанії Danone становитиме близько 15 млрд. рублів на першому етапі", - зазначив голова ФАС і уточнив, що такі кошти буде вкладено протягом найближчих 5-7 років.

Як повідомлялося, французький виробник молочної продукції Danone і російська компанія "Юнімілк" домовилися про об`єднання діяльності в Росії, Україні, Казахстані і Білорусі.