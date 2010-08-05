На Дніпропетровщині триває ліквідація лісової пожежі

Вчора близько 13.00 у Новомосковському військовому лісництві (Дніпропетровська область) виникла лісова пожежа, яка до кінця дня розповсюдилась на площу понад 300 га.

Для посилення угруповання МНС, залученого для ліквідації пожежі, до місця надзвичайної ситуації було додатково направлено особовий склад та техніку від Головних управлінь МНС в Запорізькій, Полтавській та Харківській областях, а також гелікоптер Мі-8 з водозливним пристроєм, повідомляє прес-служба МНС.

Штабом з ліквідації пожежі, з урахуванням можливих напрямків її розповсюдження, здійснено перерозподіл залучених сил і засобів та організовано гасіння на найбільш небезпечних напрямках.

Попередня причина виникнення пожежі – необережне поводження з вогнем невстановленої особи.

Станом на 7.00 четверга завдяки оперативно вжитим заходам вдалося локалізувати пожежу по всій території.

Проводиться повторне обстеження району пожежі та гасіння окремих осередків загорань.

Жертв, постраждалих та загрози населеним пунктам немає, ситуація повністю контрольована.

Всього до ліквідації лісової пожежі залучено 1 тис. 48 чоловік та 61 одиницю техніки До гасіння окремих осередків займань залучено гелікоптер Мі-8 з водозливним пристроєм від МНС.