МінАП підвищив інтервенційні ціни на зерно

Міністерство аграрної політики України підвищило мінімальні і максимальні інтервенційні ціни на зерно у 2010/2011 маркетинговому періоді

Відповідний наказ МінАП від 21 липня 2010 року N 429 «Про внесення змін до наказу Мінагрополітики від 23 лютого 2010 року № 78» опублікований на сайті Верховної Ради.

Згідно з документом, мінімальна інтервенційна ціна (з урахуванням податку на додану вартість) на пшеницю м`яку групи А 1-го класу зросла з 1320 до 1520 грн./т, максимальна – з 1584 до 1824 грн./т, 2-го класу – з 1235 до 1385 грн./т і з 1482 до 1662 грн./т, відповідно, 3-го класу – з 1150 до 1300 грн./т і з 1320 до 1520 грн./т, відповідно.

Мінімальна ціна на пшеницю м`яку групи Б 4-го класу підвищена з 1011 до 1161 грн./т, максимальна – з 1213 до 1393 грн./т, 5-го класу – з 975 до 1125 і з 1170 до 1350 грн./т, 6-го класу – з 960 до 1110 грн./т і з 1101 до 1265 грн./т, відповідно.

Мінімальна інтервенційна ціна на жито 1-го класу підвищена з 912 до 962 грн./т, максимальна – з 1094 до 1154 грн./т, 2-го класу – з 870 до 920 грн./т і з 1044 до 1104 грн./т, 3-го класу – з 830 до 880 грн./т і з 996 до 1056 грн./т, відповідно.

Мінімальна інтервенційна ціна на ячмінь 1-го класу (для продовольчих цілей) збільшилася з 950 до 1000 грн./т, максимальна – з 1188 до 1238 грн./т, 2-го класу (для виробництва солоду в спиртовому виробництві) – з 900 до 950 грн./т і з 1145 до 1195 грн./т, 3-го класу (для кормових цілей) – з 860 до 920 грн./т і з 1101 до 1161 грн./т, відповідно.

Мінімальна інтервенційна ціна на кукурудзу для продуктів дитячого харчування встановлена на рівні 1300 грн./т, максимальна – 1560 грн./т, для харчових концентратів – 1200 і 1440 грн./т, для виробництва крупи і борошна – 1150 і 1380 грн./т, для виробництва крохмалю і патоки – 1110 і 1320 грн./т.

Мінімальні ціни на буряковий цукор встановлені на рівні 6700 грн./т, максимальні – 7700 грн./т.