Клюєв доручив посилити протипожежні заходи

Перший віце-прем’єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ доручив керівникам міністерств та відомств, місцевої влади посилити протипожежні заходи у період спеки.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, зокрема, у зв`язку з високою пожежною небезпекою, обумовленою спекотною погодою, телеграмами доручено здійснювати цілодобовий контроль з охорони і захисту лісів, активізувати роботи з попередження та негайної ліквідації лісових та торф’яних пожеж.

Доручено також посилити контроль за станом пожежної безпеки органами державної, відомчої та місцевої пожежної охорони, зокрема на транспортних комунікаціях, системах життєзабезпечення, об’єктах підвищеної небезпеки та місцях масового перебування громадян.

Згідно з телеграмами, медичні заклади мають бути готові до надання відповідної допомоги постраждалим від наслідків пожеж.

Пожежна і спеціальна техніка та обладнання, а також особовий склад військових та інших підрозділів, аварійно-рятувальних служб мають бути у постійній готовності для можливого залучення до гасіння лісових та торф’яних пожеж.

Також А.КЛЮЄВ доручив створити резерв паливно-мастильних матеріалів та інших ресурсів, необхідних для здійснення зазначених заходів; перевірити стан готовності пунктів евакуації населення на випадок можливого його відселення з постраждалих територій та забезпечення цих пунктів питною водою, медикаментами тощо; обмежити відвідування громадянами лісів у пожежонебезпечних регіонах; заборони в’їзд транспортних засобів до лісових масивів та не допускати стоянок уздовж лісонасаджень.

Правоохоронним органам і Генеральній прокуратурі доручено посилити контроль за дотриманням вимог пожежної безпеки та природоохоронного законодавства; працівниками ДАІ доручено здійснювати посилений контроль за учасниками дорожнього руху з метою безумовного дотримання правил пожежної безпеки.

Також перший віце-прем’єр доручив заборонити полювання до окремого рішення; заборонити випалювання стерні, бур’янів, смітників тощо.

Згідно з телеграмами, мають бути припинені до окремого рішення військові навчання, стрільби, утилізацію боєприпасів та вибухонебезпечних речовин; підвищена пожежна безпека військових складів, баз та арсеналів тощо.

Здійснення зазначених заходів, як зауважив А.КЛЮЄВ, покладається на відповідних посадових осіб, які будуть нести персональну відповідальність за виконання доручень.

Телеграми направлені керівникам МНС, МВС, Міноборони, Мінприроди, Мінагрополітики, МОЗ, Мінтрансзв’язку, Держкомтелерадіо, Держкомлісгоспу, Держприкордонслужби, Держдепартаменту з питань виконання покарань, Генеральної прокуратури, Ради міністрів Криму, облдержадміністрацій, Київської та Севастопольської міськдержадміністрацій.