Американський зернотрейдер відкриває офіс в Україні

Американський зернотрейдер Gavilon планує відкрити офіс в Україні.

Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

Згідно з повідомленням, компанія розширює своє представництво в Європі шляхом відкриття базового офісу початкових поставок в Україні, а також офісу з продажу і маркетингу в Швейцарії (Женева).

Повідомляється, що офіс в Україні займатиметься купівлею продукції в Чорноморському регіоні.

За словами віце-президента департаменту з міжнародних проектів компанії Gavilon Девіда ЛІВАЙНА, відкриття нових офісів у Швейцарії й Україні є важливою складовою частиною світової стратегії розвитку компанії. «Ми хочемо розширити мережу продажу, а також нашу присутність в регіонах з попитом, що розвивається, і пропозицією по всьому світу», – сказав він.

Зараз компанія шукає компетентних кандидатів, щоб укомплектувати штати нових офісів.

Довідка УНІАН. Торгова група Gavilon спеціалізується на поставках зернових, олійних культур, добрив, харчових добавок, молочних продуктів, рослинних і тваринних жирів.