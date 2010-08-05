Мінекономіки продовжить прийом заявок на отримання ліцензій

Міністерство економіки України з 16 серпня продовжить прийом заявок на отримання ліцензії на імпорт в Україну цукру-сирцю з тростини з нових країн-постачальників.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства економіки України.

У повідомленні зазначається, що у зв`язку з відновленням обсягу цукру-сирцю походженням із нових країн-постачальників за невикористаною ліцензією суб`єктом зовнішньоекономічної діяльності Мінекономіки продовжує прийом заявок у межах тарифної квоти загальним обсягом 10 тис. тонн згідно із наказом від 20.01.2009 р. №15 “Про порядок видачі ліцензій на імпорт в Україну цукру-сирцю з тростини в межах тарифної квоти”.