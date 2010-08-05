Що чекає Україну у зв'язку з кліматичними аномаліями...

Через глобальне потепління Україну чекає підвищення інтенсивності і частоти кліматичних аномалій. У зв`язку з цим Національне агентство екологічних інвестицій працює над розробкою державної програми з клімату, яка оцінюватиме уразливість екосистеми і економічних секторів у зв`язку зі зміною клімату, а також розробляє адаптаційні заходи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час он-лайн-конференції повідомила радник голови Нацагентства Ірина ТРОФИМОВА.

За її словами, саме зараз оцінюється потенціал наукових установ різного підпорядкування, зокрема, Національної академії наук і Міністерства освіти і науки України. “Після цього формуватиметься план наукових досліджень, - повідомила І.ТРОФИМОВА. – Вже подано запит на гроші з майбутнього бюджету на проведення цих досліджень, оскільки саме держава має фінансувати такі програми”.

Експерт проінформувала про існуючі ризики для України, пов`язані з глобальним потеплінням. За її словами, в майбутньому посухи охоплюватимуть всю територію України, і навіть ті райони, наприклад, Полісся, яким не властиві посухи. «Внаслідок пом`якшення зим, наростатимуть явища, пов`язані з льодовою кіркою. Через що в 2002-2003 році сталася повна загибель врожаю озимих культур», - зазначила І.ТРОФИМОВА. Також, за її словами, екологи передбачають «розповсюдження нових хвороб сільськогосподарських рослин і шкідників, нашестя сарани і гусениць, інших комах, не типових для помірних широт, наприклад, богомолів». Окрім цього, слід чекати падіння родючості грунтів, загострення проблеми водозабезпечення південних і південно-східних регіонів України.

Серед негативних наслідків зміни клімату, за словами І.ТРОФИМОВОЇ, прогнозують підвищення рівня захворюваності та смертності населення. «Люди одержуватимуть теплові стреси, а комахи сприятимуть розповсюдженню малярії та інших тропічних хвороб», - застерігає експерт.

За її словами, слід також чекати підвищення рівня води Чорного і Азовського морів. Підвищаться процеси ерозії, абразії берегів, зникнуть лимани, через що великої шкоди буде завдано українським біосистемам. За словами І.ТРОФИМОВОЇ, також можливо зменшення продуктивності лісів і зміна їх сортового і видового складу.

Серед непрямих ризиків експерт назвала появу кліматичних біженців. «Якщо життя в багатьох країнах, наприклад, в Індії чи Пакистані, стане абсолютне нестерпним, цілком імовірно, що у нас з`являться кліматичні біженці. Крім того, біженці можуть бути також і з Європи, де клімат теж стає не дуже придатним до життя».