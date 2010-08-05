Головою Наглядової ради "Київхліба" став Коломійченко

Головою Наглядової ради ВАТ "Київхліб" призначено Андрія КОЛОМІЙЧЕНКА. Він змінив на цій посаді Анатолія ЧУБА.

Про це сказано в повідомленні компанії, опублікованому на сайті Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно з повідомленням, рішення про зміну складу посадовців "Київхліба" прийняті на чергових загальних зборах акціонерів товариства, яке відбулося 3 серпня цього року.

Довідка УНІАН. ВАТ "Київхліб" створене на базі державного підприємства "Київхліб" у 1996 році. До складу підприємства входять 17 хлібопекарських підприємств (9 - в Києві і 8 - в Київській області), ремонтно-монтажний комбінат, інформаційно-обчислювальний і начвальний центри та "Київхлібпостач".

Потужність "Київхліба" складає понад 1,7 тис. тон на добу хлібобулочних і 12,6 тис. тон на рік кондитерських виробів, а асортимент налічує 470 найменувань хлібобулочних і 460 кондитерських виробів.

23,956% акцій ВАТ "Київхліб" належить ЗАТ "Фінінвестгруп" (м. Київ), 17,2% - ЗАТ "Хліб Києва" (м. Київ), 24,227% - ТОВ "Гарон" (м. Київ), 11,122% - ТОВ "Промінвест-технологія" (м. Київ), 16,748% - фізособі Віталієві ЄФРОСІНІНУ.