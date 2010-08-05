Аграрії Херсонщини завершили збір ранніх зернових

Аграрії Херсонської області завершили збір ранніх зернових.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні агропромислового розвитку Херсонської облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, усього зібрано 1,348 млн. тон зерна, що на 20% менше, ніж у 2009 році.

Загальна площа скошених культур склала 644 тис. га. Середня врожайність - 20,94 ц/га, що на 13% нижче, ніж минулого року (24,11 ц/га).

Зокрема, озимої пшениці намолотили 899 тис. тон, що на 13,8% менше, ніж рік тому. Врожайність склала 24,16 ц/га (у 2009 році - 25,59 ц/га).

Озимого ячменю зібрано 175,72 тис. тон - на 5,8% менше, ніж роком раніше (186,6 тис. т). Середня врожайність склала 20,63 ц/га (у 2009 році - 25,66 ц/га).

Ярового ячменю намолотили 255,45 тис. тон - на 41% менше, ніж минулого року (433,6 тис. тон) при середній врожайності 14,71 ц/га (у 2009 році - 21,42 ц/га).