В Україні, на відміну від Росії, хліб не подорожчає - експерт

В Україні, на відміну від Росії, хліб не подорожчає.

Таку думку висловив агентству УНІАН експерт Інституту Горшеніна Володимир ЗАСТАВА, коментуючи інформацію про прогнозоване підвищення цін на хлібо-булочні вироби восени поточного року.

Він зазначив, що ситуація з урожаєм в Україні, порівняно з найближчими країнами-сусідами, досить добра. "Ситуація, яка складається з урожаєм цього року, дуже сприятлива для експорту українського зерна за кордон. Цьому сприяє декілька чинників, і в першу чергу - несприятлива ситуація з урожаєм у провідних країн-виробників зерна в Європі - Росії та Казахстані", - вважає В. ЗАСТАВА.

За його словами, на цей момент Міністерство сільського господарства РФ прогнозує, що в поточному році в Росії вдасться зібрати не більше 75 млн. тон зернових, що приблизно відповідає річному об'єму споживання усередині країни.

Як наголосив експерт, при цьому не варто забувати, що офіційний прогноз міністерства знижувався вже кілька разів - з 97 млн. тон до поточних 75, а ряд російських експертів взагалі вважає, що урожай в Росії не перевищить і 56 млн. тон. "У такому разі російський уряд буде вимушений підвищувати ціни на хліб і імпортувати зерно", - прогнозує В. ЗАСТАВА.

За його словами, ситуація в Казахстані ще гірша: там урожай поточного року оцінюється як гірший за останні 20 років. "При цьому офіційний прогноз Мінагрополітики України досить оптимістичний: в Україні вдасться зібрати 42-45 млн. тон зернових, що відповідає середньому показнику врожайності. Наприклад, минулого року в Україні було зібрано близько 46 млн. тон. Враховуючи торішній залишок, можна стверджувати, що зерна в Україні повинно вистачити як для внутрішнього ринку, так і для експорту за кордон", - підкреслив В. ЗАСТАВА.

Експерт Інституту Горшеніна вважає, що ціна на хліб - питання політики. "Не варто забувати, що ситуація з підвищенням світових цін на зерно і хліб розгортатиметься на тлі місцевої виборчої кампанії в Україні. Після досить непопулярних рішень про підвищення цін на газ для населення і тарифів ЖКГ владі необхідно продемонструвати декілька ефектних перемог. Утримання стабільних цін на хліб в Україні на тлі очікуваного підвищення цін на хліб в Росії та в Європі - відповідна для цього ситуація", - сказав він.

Також експерт Інституту Горшеніна висловив думку, що факт наявності сприятливого середовища для експорту українського зерна не означає, що українські зернотрейдери зможуть цим скористатися. "Благополуччя зернотрейдерів багато в чому визначає український уряд шляхом введення квот на експорт зерна. У цій ситуації уряду буде вигідно мінімізувати експортні квоти і створити додаткові перешкоди, щоб спровокувати надлишок зерна усередині країни і утримати таким чином низькі ціни на хліб. Враховуючи українську традицію невідшкодування ПДВ, зернотрейдери відчуватимуть недолік оборотних коштів, що також істотно ускладнюватиме їх діяльність", - вважає В. ЗАСТАВА.