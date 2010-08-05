Учора в Україні зафіксовано 40 лісових пожеж

Упродовж 4 серпня лісогосподарські підприємства Держкомлісгоспу виявили в Україні 26 лісових пожеж.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Державного комітету лісового господарства України, на сьогоднішній ранок усі займання ліквідовані.

За попередніми підрахунками, загальна площа пошкоджених лісів складає 7,2 га. Завдяки своєчасному реагуванню вдалося уникнути переростання низових пожеж у верхові.

За минулу добу найбільша кількість лісових пожеж зареєстрована в Дніпропетровській області - 7. У Київській області ліквідовували 5 пожеж, по три - в Луганській і Донецькій областях. По дві пожежі загасили в Харківській і Сумській областях, і по одній - у Полтавській, Херсонській, Черкаській і Чернігівській областях.

Крім того, спільними зусиллями підрозділів Держкомлісгоспу та МНС було ліквідовано 14 пожеж в лісах інших користувачів. Орієнтовна площа постраждалих територій досягає 119 га. 10 пожеж ліквідовували в Луганській області, 2 - в Харківській і по одній в Полтавській і Херсонській областях.

На 14.00 триває гасіння локалізованої пожежі у військовому лісгоспі (Дніпропетровська область, ліси Міноборони) Новомосковському, де, за попередніми підрахунками постраждало 450 га лісу і прилеглих територій, а також в Новгород-Сіверському райагролісгоспі (Чернігівська область, ліси МінАПК), де постраждало 50 га лісу.