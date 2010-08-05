У Черкаській області виробництво горілки збільшилося на 8%

У Черкаській області в 1 півріччі цього року виробництво горілки та інших міцних спиртних напоїв збільшилося на 7,8% порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 6539,7 тис. дал.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Черкаській області.

Згідно з повідомленням, виробництво лікерів, солодких наливок, спиртових настоянок та інших спиртових напоїв збільшилося на 4,6%, - до 3480,2 тис. дал. Виробництво напоїв безалкогольних збільшилося у 3 рази - до 3601,2 тис. дал.