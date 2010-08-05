У Черкаській області виробництво борошна виросло на 40%

У Черкаській області в 1-му півріччі 2010 року виробництво борошна збільшилося на 39,9% порівняоі з аналогічним періодом 2009 року, до 78 тис. 956 тон.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Черкаській області.

Згідно з повідомленням, виробництво круп збільшилося на 1,7%, до 28125 тон. Виробництво хлібобулочних виробів зменшилося на 1,2%, до 30393 т, а виробів макаронних без начинки, що не піддавалися тепловій обробці або не приготованих іншим способом, зменшилося на 1,8%, до 391 т.