У Черкаській області виробництво молока зменшилося на 63%

У Черкаській області в 1-му півріччі 2010 року виробництво молока обробленого рідкого зменшилося на 62,9% порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 2813 тон.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Черкаській області.

Згідно з повідомленням, виробництво вершків жирністю понад 8% збільшилося в 2,1 раза, до 861 тони. Виробництво масла вершкового збільшилося на 3,2%, до 1744 т, виробництво спредів і сумішей жирових зменшилося на 20,9%, до 1254 т.

Виробництво сирів свіжих неферментованих і сирів кисломолочних збільшилося на 15,6%, до 1254 т. Виробництво сирів жирних у 1-му півріччі 2010 року зменшилося на 1,6%, до 11042 т, а кисломолочних продуктів збільшилося на 4,3%, до 4404 т.