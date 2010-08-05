У Черкаській області збільшилося виробництво яловичини та телятини

У Черкаській області в першому півріччі цього року виробництво свіжої та охолодженої яловичини і телятини зросло на 33,4% порівняно з аналогічним періодом 2009 року, - до 3379 тон.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Черкаській області.

Згідно з повідомленням, виробництво свіжої та охолодженої свинини зменшилося на 17,9%, до 2783 тон. Виробництво свіжого м'яса і субпродуктів свійської птиці збільшилося на 64,4%, - до 131841 т. виробництво заморожених м'яса і субпродуктів свійської птиці збільшилося на 38,5%, - до 6049 т. Виробництво ковбасних виробів зменшилося на 25,6% - до 970 т. Виробництво напівфабрикатів м'ясних (у тому числі, з м'яса птиці) зменшилося на 29,9% - до 958 т.