Росія ввела заборону на експорт зерна

Уряд Російської Федерації ввів заборону на експорт зерна з території Росії з 15 серпня до 31 грудня 2010 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду РФ, відповідну постанову підписав прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН.

Зокрема, заборона встановлюється на вивезення з території Російської Федерації пшениці, ячменю, жита, кукурудзи, борошна пшеничного або пшенично-житнього.

Згідно з документом, Міністерство економічного розвитку РФ має поінформувати держави - учасники Митного союзу, а також Комісію митного союзу про введення даної заборони.

Окрім цього, Міністерство економічного розвитку РФ внесе на розгляд Комісії митного союзу пропозиції щодо застосування цих заборонних заходів іншими державами - учасниками Митного союзу.

Як передає власний кореспондент УНІАН, В.ПУТІН з подібною ініціативою виступив на засіданні президії уряду РФ.

«У зв`язку з аномально високими температурами і посухою вважаю за доцільне ввести тимчасову заборону на експорт з території Російської Федерації зернових та інших сільгосптоварів, похідних від зерна», - сказав В.ПУТІН.

При цьому він відзначив, що у Росії достатньо резервів зерна, які становлять 9,5 млн. тонн.

«Але нам потрібно не допустити зростання внутрішніх цін на продовольство у Російській Федерації, потрібно зберегти поголів`я худоби і потрібно формувати резерви майбутнього року. Як у нас в народі говорять, "запас кишеню не тягне". Треба діяти акуратно. Ця заборона матиме тимчасовий характер. Про те, як ми поводитимемося після грудня поточного року, ми поговоримо пізніше, за наслідками збиральної кампанії», - сказав В.ПУТІН.

Він також повідомив, що уряд РФ надасть допомоги сільгоспвиробникам, які постраждали від посухи, у розмірі 35 млрд. крб. (1,2 млрд. дол.)

«З цих 35 млрд. крб. 10 млрд. крб. - це пряма безвідплатна допомога, дотації сільгоспвиробникам, і 25 млрд. рублів - це трирічний, пільговий бюджетний кредит. На ці кошти можна буде закупити насіння, вирішити інші поточні проблеми», - сказав В.ПУТІН.