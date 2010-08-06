Зерно на світових ринках може подорожчати

Заборона на експорт зерна з Російської Федерації може спровокувати його подорожчання на світовому ринку.

Таку думку висловили УНІАН аналітики інтернет-брокера iTrader.

Експерти нагадують, що однією з основних причин необґрунтованого зростання вартості зернових в першій половині 2008 року стало різке скорочення пропозиції на світовому ринку у зв`язку з експортними обмеженнями.

«Щось подібне ми можемо чекати і зараз. Так, ф`ючерси на пшеницю ростуть вже дев`ятий тиждень поспіль, досягнувши рівнів серпня 2008 року», – сказано в повідомленні брокера.

Експерти відзначають, що, у свою чергу, зростання цін на групу зернових товарів формує позитивні очікування з приводу вартості мінеральних добрив.

Як повідомляв УНІАН, уряд Російської Федерації ввів заборону на експорт зерна з території Росії з 15 серпня по 31 грудня 2010 року. Зокрема, заборона стосується вивозу з території РФ пшениці, ячменю, жита, кукурудза, борошна пшеничного або пшенично-житнього.

Згідно з документом, Міністерство економічного розвитку РФ має проінформувати держав–учасників Митного союзу, а також комісію Митного союзу про запровадження цієї заборони.

Крім того, Міністерство економічного розвитку РФ внесе на розгляд комісії Митного союзу пропозиції про застосування вказаних заборонених заходів іншими державами – учасниками Митного союзу.