ГоловКРУ виявило на підприємствах «Хліба України» порушення

Головне контрольно-ревізійне управління України за 2009 рік і перший квартал цього року виявило на підприємствах ВАТ «ДАК «Хліб України» і 64 його дочірніх підприємствах фінансових порушень на 419,5 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, з цієї суми втрати фінансових і матеріальних ресурсів через порушення законодавства становлять 18,5 млн. грн., через неефективні управлінські дії – 141,1 млн. грн., а порушення, які не призвели до втрат, – 259,8 млн. грн.

У повідомленні зазначається, що компанія, створена державою в особі Кабінету Міністрів як провідний оператор на українському ринку зерна, наразі взагалі не виконує своїх функцій.

«Діяльність компанії зведена до надання маркетингових, інформаційно-консультаційних і юридичних послуг її дочірнім підприємствам на умовах абонентського обслуговування, укладення договорів оренди, а кошти, які надходять від таких послуг (у 2009 році в сумі понад 10,9 млн. грн.), компанія використовує на власні потреби (оплата послуг зв`язку, придбання палива, виплата заробітної плати тощо), – сказано в повідомленні.

Довідка УНІАН. Державна акціонерна компанія «Хліб України» створена відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 22 серпня 1996 року №1000.

ДАК включає 125 дочірніх підприємств, серед яких 72 підприємства зі зберігання зерна (паспортна потужність зберігання – близько 6,2 млн. тонн на рік, фактична на сьогоднішній день – 3 млн. тонн). Крім того, до складу ДАК входять Одеський і Миколаївський портові елеватори.