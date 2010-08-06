ФАО: світових запасів пшениці вистачить

14:06, 06 серпня 2010
Агро
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Прогноз знижено з 676 млн. т до 651 млн. т

Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (Food and Agriculture Organization - ФАО) прогнозує скорочення виробництва пшениці через сильну засуху, що панує в Росії, проте вважає існуючі світові запаси пшениці достатніми, заявив РИА Новости представник ФАО.

"Наслідки несприятливих погодних умов, які склалися в останні тижні у ряді регіонів світу, зокрема в Росії, привели до того, що ФАО змінила свій прогноз щодо виробництва пшениці в світі на поточний рік з 676 мільйонів тонн до 651 мільйона тонн", - повідомили РИА Новости в штаб-квартирі ФАО в Римі.

Сильна засуха, яка серйозно нашкодила посівам на території Росії, а також зниження виробництва зернових в Казахстані, в Україні і Канаді, яке очікується, дають привід для побоювань, пов`язаних з можливою недостачею світових поставок пшениці в 2010-2011 роках, відзначає ФАО.

"Якщо засуха в Російській Федерації продовжиться, у цій країні можуть виникнути проблеми з озимими посівами, що може привести до скорочення її участі в світових поставках зерна в 2011-2012 роках", - вважають фахівці ФАО.

"Проте, попри проблеми, пов`язані з виробництвом пшениці у ряді провідних країн-експортерів, світовий ринок пшениці залишається набагато збалансованішим, ніж під час світової продовольчої кризи 2007-2008 років, і побоювання з приводу можливості виникнення нової подібної кризи на даний момент необгрунтовані", - заявили у ФАО.

Світові ціни на пшеницю з червня 2010 року вже збільшилися на 50%, і таке різке зростання цін викликає серйозні побоювання на ринках. Проте після двох років рекордних урожаїв світових запасів зерна досить, щоби заповнити очікуваний дефіцит цього року, відзначає ФАО.

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