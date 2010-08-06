Заборона експорту зерна РФ підвищила ціни в Україні

Внаслідок заборони урядом Російської Федерації на експорт зерна з території Росії, в Україні на внутрішньому ринку ціна на зерно зросла на 150 грн. за тонну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в коментарі журналістам повідомив президент Української аграрної конфедерації Леонід КОЗАЧЕНКО.

За його словами, після заборони Росії експортувати зерно ціни на внутрішньому ринку почали стрімко зростати. “За один день ціна на внутрішньому ринку зросла на 150 грн. на всі зернові культури. І за нашими прогнозами, вона ще зросте десь на 100 грн.”, - сказав Л.КОЗАЧЕНКО.

Окрім цього, він додав, що, максимум, через тиждень, а, скоріш за все, вже днями ціна на продовольчу пшеницю зросте з 1600 грн. до 1800 грн. за тонну.

Як повідомляв УНІАН, уряд Російської Федерації встановив заборону на експорт зерна з території Росії з 15 серпня по 31 грудня 2010 року. Відповідну постанову підписав прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН. Зокрема, заборона встановлюється на вивіз із території Російської Федерації пшениці, ячменю, жита, кукурудзи, борошна пшеничного або пшенично-житнього.