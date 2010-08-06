Зернотрейдери зазнали понад 1 млн. дол. збитків у зв`язку з тим, що був зупинений експорт близько 260 тис. тонн зерна у портах і близько 250 тис. тонн зерна на залізничних станціях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам президент Української аграрної конфедерації (УАК) Леонід КОЗАЧЕНКО.

За його словами, митницею було ухвалене рішення перевірити товар і направити його до лабораторії судмедекспертиз, які не мають в наявності необхідного для цього устаткування. «Після цього «Укрзалізниця» вирішила перевірити, чи дійсно там везуть пшеницю, а не яблука або груші. Це були абсолютно незрозумілі для нас дії», – сказав Л.КОЗАЧЕНКО.

Він зазначив, що збитки зернотрейдерів постійно зростають, хоча й неістотно, тому компенсувати їх вони будуть за рахунок підвищення цін на сільгосппродукцію.

На сьогодні більшу частину продукції вже розблоковано, але ще близько 15%, а це приблизно 70 тис. тонн, все ще затримується.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня громадські професійні організації в галузі аграрно-промислового комплексу заявили про те, що в Україні незаконно стримується експорт зерна.

За словами генерального директора «Укрзернопрому АГРО» Євгена ЛЕНГА, декілька днів діяла заборона залізниці на приймання пшениці на відвантаження в порти. Залізниці був даний усний наказ, і два дні вона приймала заявки на вагони, але фактично вагони не подавала. Крім того, він вважає незаконним, що митниці дозволили брати зерно на експертизу після початку завантаження партії на судно.