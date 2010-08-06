Аграрії Львівщини намолотили понад 349 тис тонн зернових

«Станом на 4 серпня аграрії Львівщини зібрали ранніх зернових культур на 134266 гектарах із прогнозованих 216734 га, що становить 61,9%. Господарства області намолотили 349113 тонн зернових», – повідомив УНІАН заступник голови Львівської облдержадміністрації Ярослав Панюра.

«Ячмінь зібрано з 26844 га (71,1% від прогнозованих 37747 га), пшеницю – з 95970 га (66,6% від прогнозованих 144106 га), жито – з 5271 га (51,5% від прогнозованих 10228 га), овес – з 6098 га (28,2% від запланованих 21636 га). Середня врожайність зернових становить 24,5 ц/га», – поінформував заступник керівника області.

Окремо Ярослав Панюра відзначив стан збору озимого ріпаку. З його слів, цю культуру скосили вже на площі 35795 га з прогнозованих 41077 га, що становить 87,3%. Намолочено ж ріпаку 83789 тонн, а середня врожайність становить 22,4 ц/га.