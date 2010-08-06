Через заборону на експорт російського зерна виросли ціни в Україні

Внаслідок заборони урядом Російської Федерації на експорт зерна з території Росії, в Україні на внутрішньому ринку ціна на зерно виросла на 150 грн. за 1 тону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції в коментарі журналістам повідомив президент Української аграрної конфедерації Леонід КОЗАЧЕНКО.

За його словами, після заборони Росії експортувати зерно ціни на внутрішньому ринку почали нестримно рости. "За один день ціна на внутрішньому ринку виросла на 150 грн. на усі зернові культури. І за нашими прогнозами, вона ще виросте десь на 100 грн."., - сказав Л.КОЗАЧЕНКО.

Окрім цього, він додав, що, максимум через тиждень, а швидше за все, вже днями ціна на продовольчу пшеницю виросте з 1 600 грн. до 1 800 грн. за тону.

Як повідомляв УНІАН, уряд Російської Федерації встановив заборону на експорт зерна з території Росії з 15 серпня по 31 грудня 2010 року.

Як повідомили УНІАН в прес-службі уряду РФ, відповідну постанову підписав прем'єр-міністр Росії Володимир ПУТІН.

Зокрема, заборона встановлюється на вивезення з території Російської Федерації пшениці, ячменю, жита, кукурудзи, борошна пшеничного або пшенично-житнього.