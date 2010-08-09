Мінекономіки вивчатиме ціни на зерно

Віце-прем`єр-міністр Віктор СЛАУТА доручив Міністерству економіки проаналізувати цінову ситуацію на ринку зерна і спрогнозувати її розвиток.

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем`єра, таке доручення В.СЛАУТА дав на проведеній ним 7 серпня нараді, присвяченій забезпеченню стабільного функціонування продовольчих ринків і недопущенню безпідставного зростання цін на продовольство.

«З метою недопущення безпідставного підвищення цін на внутрішньому продовольчому ринку, віце-прем`єр-міністр дав доручення Мінекономіки провести селекторну нараду з питання цінової ситуації, що склалася на цьому ринку, і прогнозних показників до кінця поточного року», - йдеться в повідомленні.

У нараді взяли участь керівники Міністерства аграрної політики, Мінекономіки, громадських об`єднань хлібопекарських підприємств, відповідальні працівники секретаріату Кабінету Міністрів.

Вони розглянули питання насиченості внутрішніх ринків зерна і круп, формування державного інтервенційного фонду зерна та його регіональних ресурсів, а також забезпечення галузі тваринництва фуражним зерном.

При цьому В.СЛАУТА підкреслив необхідність прискорення формування державного інтервенційного фонду зерна в обсягах, визначених Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, і активізації роботи Аграрного фонду на ринку зерна цього маркетингового року.

Також віце-прем`єр зобов`язав Мінагрополітики провести з представниками Всеукраїнської асоціації пекарів, об`єднання «Укрхлібпром», Аграрного союзу, Асоціації фермерів і приватних землевласників, Профспілки працівників агропромислового комплексу і експортерів зерна робочу зустріч щодо поточної ситуації на ринку зерна і в хлібопекарській галузі.

За підсумками цього заходу В.СЛАУТА планує провести окрему нараду.

Як повідомлялося, наприкінці липня В.ЯНУКОВИЧ доручив міністру аграрної політики Миколі ПРИСЯЖНЮКУ забезпечити закупівлю Аграрним фондом 4-4,5 млн. тонн зернових для забезпечення продовольчої безпеки країни.

4 серпня перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ доручив Міністерству аграрної політики прийняти заходи з недопущення зростання роздрібних цін на хлібопродукцію.