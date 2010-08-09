У Києві горить торф

Запах горілого, який сьогодні вранці дошкуляв жителям окремих районів Києва, обумовлений тліючими торфовищами в Дарницькому районі, а також загорянням сміттєвого звалища біля м. Вишгород.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Держлісгоспу України.

Зокрема, як сказано у повідомленні, за даними "Української державної бази авіаційної охорони лісів", сьогодні вранці вертоліт МІ- 2, який проводив чергове авіапатрулювання навколо столиці, виявив три вогнища загоряння, які, швидше за все, і стали причиною появи горілого запаху в повітрі Києва.

У Дарницькому районі біля Дарницької теплоелектростанції було зафіксовано дві торфяні пожежі площею 0,3 і 0,5 га кожна, а також виявлено загоряння сміттєвого звалища біля Вишгороду.

Інформація про виявлені пожежі зараз передана керівництву КП "Київзеленбуд", у підпорядкуванні якого є вказані території.

Інших пожеж навколо столиці зараз не виявлено.

Як повідомляв УНІАН, у свою чергу Управління МНС в Київській області сьогодні заявило, що смог, який спостерігається в Києві, не є наслідком торфяних пожеж.

"Ситуація - під контролем. Відкритих пожеж немає. Смог в Києві - точно не від торф'яних пожеж", - зазначили в прес-службі УМНС.