Спека не підтверджує теорію глобального потепління

Аномальна спека в Росії не може стати ні підтвердженням, ні спростуванням теорії глобального потепління клімату, для цього потрібні спостереження протягом десятків років, заявив голова Росгідромету Олександр ФРОЛОВ.

"Якщо така ситуація повторюватиметься кілька разів протягом наступних 30 років, тоді можна буде робити висновки", - сказав О. ФРОЛОВ, виступаючи в понеділок на прес-конференції, передає РІА "Новини".

Поки, за словами глави Росгідромету, аномальна спека може бути пояснена мінливістю клімату. Проте, зазначив він, глобальне потепління може проявлятися екстремальними погодними явищами.

"Клімат став нервовішим", - сказав О.ФРОЛОВ.

Утім, додав він, "сама по собі аномальна спека не може бути ні підтвердженням, ні спростуванням глобального потепління".