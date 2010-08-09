Російські зерновиробники підтримують ембарго

Національний союз зерновиробників (НСЗ) вважає, що тимчасове ембарго на експорт зерна з Росії, яке вводить уряд з 15 серпня по 31 грудня 2010 року через посуху і плановане зниження урожаю, дозволить не лише уникнути дефіциту зерна, але і підвищить прибутки російських аграріїв. Про це сказано в повідомленні організації з посиланням на президента НСЗ Павла Скурихіна, повідомляє РІА «Новини».

НСЗ, створений у березні 2010 року, знаходиться у стадії формування. Нині в союз входять виробники зерна з Алтаю, Омської, Новосибірської, Тульської, Тамбовської, Ульянівської областей. "Сьогодні деякі експортери висловлюють заклопотаність з приводу того, що ембарго ліквідовує один з головних каналів реалізації зерна, і це може завдати удару по економічних інтересах російських зерновиробників. Проте, НСЗ підтримує введення заборони тому, що ми як виробники добре знаємо з уроків минулих років - надлишок зерна набагато гірший за дефіцит", - сказано у повідомленні.

За розрахунками НСЗ, в умовах тимчасової заборони експорту російські виробники отримають хорошу ціну за новий урожай, тому що постраждалі від посухи регіони Поволжя і Центру Росії відчувають істотну нестачу зерна. За даними союзу, цей дефіцит обчислюється мільйонами тон і обумовлений динамічним розвитком тваринництва. Нові тваринницькі проекти, що "стартували завдяки нацпроекту "Розвиток АПК" і держпрограмі, сформували гарантований ринок збуту для російських зерновиробників. Спекулятивні ціни на зерно можуть підірвати вітчизняне тваринництво, а кон'юнктура світового ринку зерна міняється щороку. І в наших інтересах сьогодні підтримати тваринників, щоб вони могли продовжувати розвиток, а нам було кому продавати зерно наступних урожаїв", - зазначає Скурихін.

За оцінкою союзу, справедливі ціни на сьогодні - не нижчі за ті, за якими держава купувала зерно до інтервенційного фонду у 2008 році. Ціна закупівлі продовольчої пшениці третього класу в держфонд у 2008 році складала (після підвищення) 5,5-6,0 тисяч рублів за тону залежно від регіону.

Мінсільгосп РФ на початку серпня поточного року знизив прогноз урожаю зерна до 70-75 мільйонів тон проти 97 мільйонів тон роком раніше. Прогноз НСЗ - приблизно 72-77 мільйонів тон. "Проте, навіть сьогодні ще передчасно оцінювати наслідки посухи. Однозначно можна сказати одне - вони дуже серйозні. І тимчасова заборона експорту доцільна хоч би тому, що дозволить зберегти в Росії зерно для проведення сівби озимини і ярини. У будь-якому випадку, передусім, необхідно завершити жнива. Тільки зібравши урожай, ми побачимо повну картину. Точні дані дозволять уряду РФ прийняти зважені рішення щодо подальших перспектив російського зернового експорту", - сказано в повідомленні НСЗ.

Раніше джерело в уряді повідомляло журналістів, що питання про скорочення або продовження терміну ембарго на експорт зерна з РФ може бути розглянуте після 1 жовтня, коли буде зрозумілий зерновий баланс.