Юристи: заборона РФ експорту зерна викличе хвилю позовів

Введена 5 серпня Російською Федерацією тимчасова заборона на експорт зерна через загрозу зростання цін на внутрішньому ринку у зв'язку зі зниженням прогнозу урожаю в поточному році викличе хвилю судових суперечок.

Таку думку УНІАН висловили юристи юридичної групи AstapovLawyers.

На думку експертів, цей крок уряду дозволить врятувати національних зернотрейдерів і виробників від колосальних збитків і, ймовірно, серії банкрутств. Через кон'юнктуру, що склалася на зерновому ринку, багатьом компаніям доводилося виконувати збиткові контракти, укладені ще до рекордного липневого стрибка цін на зерно. Введена ж урядом заборона може бути розцінена як форс-мажор (чи у версії деяких стандартних контрактів GAFTA government prohibition of export), що дасть експортерам основи відмовитися від виконання узятих на себе зобов'язань, уникнувши при цьому штрафних санкцій.

Керівний партнер AstapovLawyers Андрій АСТАПОВ зазначив, що ринок побоювався введення загороджувальних експортних мит, оскільки вони, на відміну від повної заборони, форс-мажором не є. Виконання раніше укладених угод привело б до банкрутства багатьох компаній, тому введення таких заходів фактично врятувало національний експортний ринок. "Але вже зараз можна говорити про вірогідне збільшення кількості арбітражних розглядів, зокрема, у нашій практиці в РФ орієнтовно на 30% - зазначив він.