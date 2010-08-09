Україна стала членом WAPA

Рада директорів Всесвітньої асоціації виробників яблук і груш (WAPA) 5 серпня у рамках міжнародної конференції "ПрогнозФрут-2010" погоджувала членство України у цій організації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент Української аграрної конфедерації Леонід КОЗАЧЕНКО на прес-конференції 6 серпня.

За його словами, по фруктах Україна входить до числа 15 провідних світових виробників.

"Проте, у нас дуже низькі показники, які не відповідають потенційним можливостям, - сказав Л.КОЗАЧЕНКО. - Врожайність фруктів в Україні - близько 7 тон з гектара, тоді як у наших польських сусідів цей показник набагато вищий - 60 т/га, а в ЄС - 16 т/га".

Президент Української аграрної конфедерації стверджує, що членство України в WAPA сприятиме поліпшенню контролю за якістю продукції і використанню світового досвіду з реалізації і дистрибуції продукції серед населення нашої країни.

Він також зазначив, що сьогодні Україна є помітним постачальником концентратів яблучного соку на світовому ринку.