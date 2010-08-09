Путін: швидкого зняття ембарго на експорт зерна не буде

Урожай зерна в Росії в 2010 році може скласти всього 60 мільйонів тонн, що нижче за всі прогнози, і розраховувати на швидке зняття заборони на експорт зерна не доводиться, заявив прем`єр-міністр РФ Володимир Путін на засіданні президії уряду.

"Розраховувати на швидке зняття заборони на експорт досі не доводиться", - заявив Путін, додавши, що рішення по експорту буде прийнято лише за підсумками прибиральної кампанії цього року, повідомляє РІА "Новості" .

"По останніх прогнозах Мінсельхоза урожай буде значно скромніший, ніж ми передбачали на початку року. Це буде 65, а може бути навіть 60 мільйонів тонн", - повідомив прем`єр. Він нагадав, що цього року внутрішні потреби Росії в зерні складуть 78 мільйонів тонн.

Глава уряду відзначив, що, не дивлячись на такий урожай цього року, Росія зможе повністю задовольнити свої внутрішні потреби в зерні за рахунок інтервенційного фонду у розмірі 9,5 мільйонів тонн і перехідного залишку з минулого року у розмірі 21 мільйон тонн зерна.

У 2009 році було зібрано 97,1 мільйона тонн зерна. Цього року значна частина зернових загинула із-за аномальної жари і засухи. У деяких регіонах, наприклад, в Татарстані, загинуло більше 80% зернових. Надзвичайна ситуація оголошена в 27 регіонах, загинули сельхозкультуры на площі 10,7 мільйона гектарів.

Мінсільгосп вже неодноразово знижував прогнози по урожаю, останній складав порядка 72 мільйони тонн. В той же час Путіни звернув увагу на те, що зараз неможливо зробити точний прогноз урожаю наступного року. "Питання полягає в тому, з чим країна залишиться на наступний 2011 рік. Ми не знаємо, яким буде урожай і який у нас буде перехідний залишок 2011 року", - сказав прем`єр.

Глава уряду нагадав, що в даний час ціни на зерно на ринку підросли, а ринок завмер в чеканні. "Якщо хтось чекає 21 або 31 грудня цього року, то, марно, тому що ми повинні будемо дивитися на наше рішення по зняттю заборони на експорт лише за результатами прибиральної кампанії поточного року", - сказав прем`єр.

За його словами, ситуація також ускладнюється тим, що у ряді регіонів із-за погодних умов не почалася сівба озимини. "Значна частина територій країни увійде до наступного року без озимих культур", - додав прем`єр. Глава уряду також повідомив, що прийняте принципове рішення розподіляти зерно з інтервенційного фонду без аукціонів, на основі цільових заявок регіонів, що мають потребу.