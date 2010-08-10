Путін: Урожай зернових у РФ складе 60-65 млн. тонн

Урожай зернових у Російській Федерації цього року складе 60-65 млн. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сказав на засіданні президії уряду країни.

«За останніми прогнозами Мінсільгоспу, врожай буде значно скромніший, ніж ми припускали на початку року. Це буде 65, а може навіть і 60 млн. тонн», – сказав В.ПУТІН.

За його словами, Російська Федерація споживає приблизно 77-78 млн. тонн зерна за рік, але, не зважаючи на такий прогноз урожаю, внутрішні потреби будуть забезпечені.

«За рахунок чого? Навіть якщо візьмемо скромний сценарій – 60 млн. тонн, у нас є 9,5 млн. тонн у запасі, в інтервенційному фонді, плюс 21 млн. тонн – перехідний залишок минулого року. Тобто в нас 90 млн. тонн, а потрібно для внутрішнього споживання 78. Але питання полягає в тому, з чим країна залишиться на наступний, 2011 рік? Ми не знаємо, яким буде урожай і який у нас буде перехідний залишок 2011 року», – сказав В.ПУТІН.

Прем`єр Росії також повідомив, що рішення про зняття заборони на експорт зерна буде прийнято за підсумками збиральної кампанії. «Ми бачимо, що сьогодні ціни підросли на зерновому ринку – і світові ціни, і всередині країни. Ми бачимо, що ринок завмер в очікуванні. Якщо хтось чекає 21 або 31 грудня поточного року, то марно, тому що ми маємо дивитися на наше рішення про зняття заборони на експорт тільки за підсумками збиральної кампанії цього року», – сказав він.

За словами В.ПУТІНА, розраховувати на швидке зняття обмежень на експорт зерна не доводиться, оскільки в багатьох регіонах Росії через несприятливої погоди не можна сіяти озимі.

Як повідомляв УНІАН, уряд Російської Федерації ввів заборону на експорт зерна з території Росії з 15 серпня по 31 грудня 2010 року. Відповідну постанову підписав прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН. Зокрема, заборона встановлюється на вивіз з території РФ пшениці, ячменю, жита, кукурудзи, борошна пшеничного і пшенично-житнього.

Минулого року в Росії було зібрано 97 млн. тонн зернових.