Набережну Дніпра необхідно очистити від плавучих ресторанів

Народний депутат України Дмитро ВЕТВИЦЬКИЙ (фракція БЮТ) позитивно оцінює дії Київської транспортної прокуратури, направлені на ліквідацію з набережної Дніпра в Києві плавучих ресторанів і готелів.

У коментарі УНІАН депутат заявив: «Ці ресторани стоять на Дніпрі роками, псують вид на набережну, засмічують акваторію річки стоками, і в результаті ми маємо забруднену воду, очищати яку потрібно вже якимись ультрамодерними методами. Екологи вже давно б’ють тривогу щодо стану води в Дніпрі, а ці ресторани ситуацію ще більше посилюють».

На думку Д.ВЕТВИЦЬКОГО, плавучі розважальні комплекси, розташовані на Дніпрі, не відповідають санітарним нормам.

«Принаймні, плавучі ресторани не мають центрального постачання води та каналізації. У центрі міста, на Дніпрі, стоки викидаються всілякими шляхами – в результаті, навколо кораблів вода, як у болоті! Бруд, водорості, сморід. А на підступах до води – розбитий асфальт», – відзначає бютівець.

Депутат вважає, що вулицю Набережно-Хрещатицьку в Києві потрібно розчистити від плавучих готелів, ресторанів, нічних клубів, щоб нарешті вона отримала цивілізований вигляд.

«Я не проти розвитку ресторанного бізнесу, але якщо робити щось на воді, то до цього повинні застосовуватися відповідні запобіжні засоби, і якби все дотримувалося – на набережній не було б жодного такого закладу. З цим потрібно боротися, і прокуратура на правильному шляху», – резюмував Д.ВЕТВИЦЬКИЙ.

Довідка УНІАН. Київська транспортна прокуратура розслідує кримінальні справи, порушені Генеральною прокуратурою України і прокуратурою Києва за фактами порушення закону при видачі дозвільних документів на швартовку несамохідних судів на набережній Дніпра.

Згідно з експертизою, міська гранітна набережна є виключно берегоукріплюючою спорудою і не пристосована для відстою плавзасобів.

8 липня ц. р. група представників правоохоронних органів демонтувала кріплення ресторану «Муракамі», що знаходиться на вул. Набережно-Хрещатицькій в Києві. Його відбуксирували до Рибальського острову.

29 липня Київська транспортна прокуратура разом із загоном «Беркут» відбуксирувала з Набережного шосе корабель, на якому знаходився нічний клуб «River Palace». Корабель пришвартували в районі міста Новоукраїнки Кіровоградської області.

У Київській транспортній прокуратурі заявляють, що до вересня на набережній в Києві не залишиться жодного розважального закладу і готелю.

Відповідно до «Санітарних правил для підприємств громадського харчування», забороняється скидання підприємствами громадського харчування у відкриті водойми забруднених виробничих і побутових стічних вод без відповідної очистки.