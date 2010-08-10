У Київській області продовжують горіти торфяники
12:55, 10 серпня 2010Агро
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У двох районах
На цей момент у Київській області тривають пожежі торфовищ у двох районах.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі управління МНС у Київській області.
Зокрема, на цей момент триває горіння торфовищ в селі Раківка (Район Вишгороду) - 0,3 га і в селі Соснівка (Іванківський район) - 5 га.
Крім того, МНС ліквідовувало займання торфовищ в селі Озера Бородянского району і смт Гостомель Ірпенського району.
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