У Київській області продовжують горіти торфяники

На цей момент у Київській області тривають пожежі торфовищ у двох районах.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі управління МНС у Київській області.

Зокрема, на цей момент триває горіння торфовищ в селі Раківка (Район Вишгороду) - 0,3 га і в селі Соснівка (Іванківський район) - 5 га.

Крім того, МНС ліквідовувало займання торфовищ в селі Озера Бородянского району і смт Гостомель Ірпенського району.