Зернотрейдери припинили закупівлю пшениці в Україні

Більшість зернотрейдерів тимчасово припинили закупівлю пшениці в Україні.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН президент Української зернової асоціації (УЗА) Володимир КЛИМЕНКО.

«Більшість зернотрейдерів припинили купувати пшеницю», – сказав він.

При цьому В.КЛИМЕНКО додав, що причина такого призупинення – невизначеність з подальшими перспективами експорту цієї культури. «Судна, які стоять під оформленням, незрозуміло, чи будуть оформлені. І в таких умовах продовжувати закупівлю пшениці стає економічно небезпечним. Тому практично всі трейдери, за рідкісним виключенням, припинили купувати пшеницю до з`ясування ситуації – що збирається робити уряд», – повідомив президент УЗА.

За його словами, на сьогодні в Україні створені штучні перешкоди для експорту зерна шляхом зміни схеми оформлення вантажів, у ряду компаній заарештовані завантажені зерном кораблі, що призводить до простою і збитків.

В.КЛИМЕНКО зазначив, що призупинення експорту призвело також до затоварювання портових елеваторів.

Українська зернова асоціація (УЗА) закликає уряд до цивілізованого врегулюванню питання експорту зерна, заявив В.КЛИМЕНКО.

Він зазначив, що на сьогодні змінено схему оформлення вантажів, що призводить до штучного обмеження експорту зерна. За його даними, у липні п.р. Україна експортувала лише 800 тис. тонн зерна, тоді як у липні 2009 р. – 1,6 млн. тонн.

В.КЛИМЕНКО відзначив, що Україна перебуває в ситуації, коли потрібно ухвалювати рішення, і якщо Україна не обмежує експорт зерна - потрібно прибрати всі штучні перешкоди. «Але якщо ухвалюватиметься відповідне рішення щодо пшениці, припустимо, заборона (експорту – УНІАН), то потрібно це робити цивілізованим способом – хоча б за місяць оголосити про те, що збираються зупинити експорт. В цей час для того, щоб уникнути збитків, протягом місяця ті кораблі, які вже стоять, відправити, портові потужності звільнити. Крім того, у нас є певні зобов`язання в рамках СОТ, необхідно перед тим, як ухвалювати відповідне рішення, повідомити директорат СОТ і країни-імпортери», - сказав В.КЛИМЕНКО, додавши, що після цього уряд має визначитися з подальшими діями на ринку зерна.

Президент УЗА підкреслив нелогічність дій державних органів у зерновому питанні, відзначивши, що в ситуації засухи, коли ціни на зерно на світових ринках зросли, Аграрний фонд України розпочав продавати продовольчу пшеницю зі своїх резервів. Для утримання стабільної ціни на хліб, на думку В.КЛИМЕНКА, можливі два варіанти: негайне припинення продажу продовольчого зерна з Аграрного фонду і повна заборона експорту пшениці до наповнення регіональних ресурсів і Аграрного фонду, або прямі дотації пекарям, що дозволить зачекати із забороною на експорт зерна.

«Україна може експортувати 15 млн. тонн зерна (поточного року – УНІАН), і може на цьому добре заробити, але для цього необхідно ухвалити правильне рішення», - сказав В.КЛИМЕНКО. При цьому він додав, що все, що зараз відбувається з експортом зерна, – «точна копія 2006 року», коли через непродуману заборону експорту зерна за три місяці зернотрейдери зазнали збитків у 100 млн. дол., а збитки сільгоспвиробників, за оцінками експертів Світового банку і Української аграрної конфедерації, становили 12 млрд. грн. «Ми не повинні повторити ситуацію 2006 року», - підкреслив президент УЗА.

Як повідомляв УНІАН, уряд РФ ухвалив рішення про введення тимчасової заборони на експорт зерна і товарів, які виробляються з нього, у зв`язку із засухою з 15 серпня до 31 грудня 2010 року. Після цього стало відомо, що українська влада і представники бізнесу блокують експорт зернових з країни - як випливає з внутрішнього листування держмитниці та її регіональних підрозділів, експортувати зернові з країни хоч і не заборонено, однак практично неможливо, повідомляє ТСН.

Водночас Світовий банк закликає країни світу не обмежувати експорт зерна, як це зробила потерпіла від засухи Російська Федерація. Так, керуючий директор Світового банку Нгозі ОКОНДЖО-ІВЕАЛА повідомила, що заборона на експорт пшениці з РФ, встановлена до кінця року, поки не викликає кризи, однак дані зміни цін на продовольчі товари роблять менш стійким становище бідних країн.

СБ вважає, що скорочення поставок зерна з Росії на світовий ринок можна заповнити з інших джерел, зокрема із США.