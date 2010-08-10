Більшість зернотрейдерів призупинили закупівлю пшениці в Украіні

Більшість зернотрейдерів припинили закупівлю пшениці в Україні.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН президент Української зернової асоціації (УЗА) Володимир КЛИМЕНКО.

"Більшість зернотрейдерів припинили купувати пшеницю", - сказав він.

При цьому В. КЛИМЕНКО додав, що причина призупинення - невизначеність з подальшими перспективами експорту цієї культури. "Судна, які стоять під оформленням, незрозуміло чи будуть оформлені. І в таких умовах продовжувати закупівлю пшениці стає економічно небезпечним. Тому практично усі трейдери, за рідкісним виключенням, припинили купувати пшеницю до з`ясування ситуації - що збирається робити уряд", - повідомив президент УЗА.

За його словами, на сьогодні в Україні створені штучні перешкоди для експорту зерна шляхом зміни схеми оформлення вантажів, у ряду компаній заарештовані завантажені зерном кораблі, що призводить до простою і збитків.

В. КЛИМЕНКО зазначив, що призупинення експорту привело також до затоварювання портових елеваторів.