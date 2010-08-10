На Вінниччині виявлено факт несплати майже 1,5 млн. грн. податків

У Вінницькій області співробітники податкової міліції Державної податкової адміністрації у Вінницькій області виявили факт ухилення від сплати майже 1,5 млн. грн. податків одним з хлібоприймальних підприємств.

Про це кореспондентові УНІАН повідомила прес-офіцер управління податкової міліції ДПА у Вінницькій області Ольга Шишковська.

За її словами, більш ніж за один рік головний бухгалтер хлібоприймального підприємства у Вінницькій провела в обхід бюджету майже 1,5 мільйона гривен податків на прибуток і на додану вартість.

Правоохоронці з'ясували, що головний бухгалтер умисне занижувала прибутки від реалізації товарів, збільшувала балансову вартість запасів підприємства, або відбивала по бухгалтерському і податковому обліках підприємства безтоварні операції з ремонтних робіт і придбання будівельних матеріалів в декількох фірм з явними ознаками фіктивності.

По цьому факту слідчими податкової міліція порушена кримінальна справа по ч. 3 ст. 212 Карного кодексу України - ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах. За це правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років з конфіскацією майна.