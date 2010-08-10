У Росії продовжують горіти 13 заповідників та нацпарків
Повідомляє Росприроднагляд
У Росії продовжують горіти 13 заповідників і національних парків.
Як повідомили УНІАН у федеральній службі у сфері природокористування (Росприроднагляд), на території усіх цих об`єктів проводиться гасіння пожеж.
Зокрема, повідомляють, що на території Центрального федерального округу продовжує горіти чотири пожежі в національних парках "Мещера" (Володимирська область) "Мещерський" (Рязанська область), а також на території двох заповідників - "Окський" і "Воронезький".
На території Уральського федерального округу горить більше однієї тис. га на території заповідника "Дєнєжкін камінь" і 80 га на території національного парку "Таганай".
Окрім цього в Північно-західному федеральному окрузі здійснюється гасіння в національному парку "Печора Ілицький".
Також діє 6 пожеж в Приволзькому федеральному окрузі: у національних парках "Смільний" і "Бузулукський бір", а також у заповідниках "ім. Смидовича", "Південно - Уральський", "Присурський" і "Вишерський".