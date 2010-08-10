В Україні ціни на хліб не зростуть, оскільки Аграрний фонд має достатні залишки зерна урожаїв 2007-2009 років у розмірі 1,1 млн. тонн і в найближчі 2-3 місяці сформує необхідний зерновий фонд.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції заступник генерального директора Аграрного фонду України Олександр ЛАВРІНЧУК.

За його словами, для утримання цін на хліб на внутрішньому ринку Аграрному фонду України необхідно сформувати державний інтервенційний фонд у розмірі 5 млн. тонн зерна.

«За підрахунками експертів, для підтримки ціни на соціальні сорти хліба Аграрному фонду доведеться в місяць викидати на ринок близько 40 тис. тонн зерна. Це не така вже велика кількість. Агаровий фонд має понад 6 млрд. грн., тому власних коштів на формування державного інтервенційного фонду буде досить», – сказав О.ЛАВРІНЧУК.

Крім того, він додав, що під час зустрічі із землетрейдерами була досягнута домовленість про те, що землетрейдери мають зменшити обсяги закупівель зерна з метою стабілізації цінової ситуації.