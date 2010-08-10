В Україні зібрали більш як 27 млн. тонн зерна

На сьогоднішній день в Україні зібрано більш як 27 млн. тонн зерна нового урожаю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив заступник генерального директора Аграрного фонду України (АФУ) Олександр ЛАВРИНЧУК.

За його словами, в Україні сьогодні зібрано понад 27 млн. тонн зерна, однак на сертифіковані елеватори надійшло лише 7,5 млн. тонн, оскільки значна частина хліба знаходиться на токах у зв`язку з хорошими погодними умовами.

Заступник гендиректора АФУ додав, що очікувана зміна погоди, тобто дощі, може поставити під загрозу безпеку такого зберігання і якість зерна.

О.ЛАВРИНЧУК також відзначив, що сільгоспвиробники в очікуванні зростання цін перестали реалізувати зерно.