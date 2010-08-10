На Сумщині зросли закупівельні ціни на молоко

У Сумській області зросли закупівельні ціни на молоко: відтепер за один літр молока селяни одержуватимуть не менше 2 гривень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської обласної держадміністрації, це на 40 копійок більше за попередню ціну.

"У нас є повне розуміння з керівництвом молокопереробних підприємств щодо формування цін на молоко. Ми досягли результату – закупівельні ціни на молоко від населення піднялися до 2 гривень за літр, а в окремих випадках ця цифра досягає 2 гривень 30 копійок", – розповів заступник голови ОДА Сергій СЛИЗКИЙ.

Він також відзначив, що влада працює над питанням закупівлі молока від населення, тому ціна і далі буде зростати.