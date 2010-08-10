Світовий банк закликає країни не обмежувати експорт зерна
Як це зробила Росія
Світовий банк закликає країни світу не обмежувати експорт зерна, як це зробила постраждала від посухи Російська Федерація. Про це повідомляє ТСН.
Зокрема, керуючий директор Світового банку Нгозі ОКОНДЖО-ІВЕАЛА повідомила, що заборона на експорт пшениці з РФ, встановлена до кінця року, поки не викликає кризи, але дані зміни цін на продовольчі товари роблять менш стійким положення бідних країн.
"Ми поки не бачимо кризи і сподіваємося запобігти їй, звернувшись до країн з проханням не проводити політику, яка призведе до її наступу", - заявила представник Світового банку.
Також вона відзначила, що скорочення поставок зерна з Росії на світовий ринок можна заповнити з інших джерел, зокрема США.
Разом з тим, Н.ОКОНДЖО-ІВЕАЛА повідомила, що на початку вересня СБ звернеться до свого правління з проханням активізувати світовий продовольчий фонд, заснований під час кризи цін на продовольчі товари в 2008 році, у разі необхідності допомоги нужденним країнам.
Як повідомлялося, уряд РФ ухвалив рішення про введення тимчасової заборони на експорт зерна і товарів, які виробляються з нього у зв`язку з посухою з 15 серпня до 31 грудня 2010 року.
Після цього стало відомо, що українська влада і представники бізнесу блокують експорт зернових з країни - як випливає з внутрішнього листування Держмитниці та її регіональних підрозділів, експортувати зернові з країни хоча і не заборонено, але практично неможливо, повідомляє ТСН.