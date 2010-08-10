На Чернігівщині завершують збирання ранніх зернових

Аграрії Чернігівщини наближаються до завершення збору ранніх зернових культур — обмолочено 96% площ, намолочено 751 тисяча тонн зерна.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління агропромислового розвитку Чернігівської обласної держадміністрації.

Вже обмолочено ранні зернові культури – озимі та ярі пшениця, ячмінь, озиме жито, горох – сільгосппідприємствами Бобровицького, Варвинського та Куликівського районів.

На сьогодні аграрії розпочали збирання пізніх зернових культур — обмолочені перші 905 гектарів гречки. Намолочено 461 тонна зерна при середній врожайності понад 5 центнерів з гектару. Незабаром має розпочатись збирання кукурудзи на зерно, яка в загальній структурі посівів займає найбільшу площу.

Всупереч складним погодним умовам, в області вже триває підготовка до озимого посіву під врожай 2011 року — підготовлено понад третину площ під озимину, більш швидкими темпами, ніж торік, накопичуються насіння, пестициди та мінеральні добрива і, навіть, розпочато безпосередній посів озимого ріпаку на зерно: посіяно перші 530 га.