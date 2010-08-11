Клюєв: в Україні уже зібрано понад 28 млн. тонн зерна
11:26, 11 серпня 2010Агро
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Ціни на хліб не повинні зрости
На сьогодні в Україні зібрано понад 28 млн. тонн зерна.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні кабінету міністрів України заявив перший віце-прем'єр-міністр Андрій КЛЮЄВ.
Він у черговий раз зазначив, що у держави є усі можливості для того, щоб не допустити підвищення цін на хліб.
"Сьогодні є усі можливості для закупівлі якісного зерна до Аграрного фонду, освіження запасів резервного фонду і формування регіональних фондів для забезпечення внутрішньої потреби країни", - сказав А. КЛЮЄВ.
Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики України понизило прогноз урожаю зернових у поточному році з 45 млн. тонн до 42 млн. тонн.
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