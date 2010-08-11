МінАП пропонує штрафувати за відмову декларувати запаси зерна

Міністерство аграрної політики України пропонує ввести штрафи за відмову декларувати запаси зерна.

Це передбачено проектом закону, опублікованим на сайті відомства.

Документ пропонує внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, передбачивши штрафи від 10 до 30 неоподатковуваних мінімумів прибутків громадян за відмову або несвоєчасну подачу декларацій про об'єми зерна, які знаходяться на зберіганні чи внесення до декларації неповних або недостовірних даних.

У разі повторних порушень протягом року після накладення штрафу, розмір штрафу збільшується від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів прибутків громадян.

Як зазначено у пояснювальній записці, необхідність введення відповідальності за порушення викликана недосконалістю чинного законодавства.

Нагадаємо, декларування запасів зерна передбачене Законом України "Про зерно і ринок зерна".