Контроль питної води та продуктів харчування підсилять

Перший віце-прем'єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ заявляє про необхідність контролю за питною водою і продуктами харчування через складні погодні умови.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів України.

"З метою недопущення несприятливої епідеміологічної ситуації прошу посилити контроль за якістю питної води і продуктів харчування в реалізації", - сказав А.КЛЮЄВ.

Він також наголосив на необхідності забезпечення охорони джерел і об'єктів централізованого водопостачання, а також заходів з недопущення потрапляння у довкілля збудників інфекційних хвороб від об'єктів, що несуть таку потенційну загрозу.

Також А. КЛЮЄВ сказав, що з 1 до 9 серпня в Україні виникло 779 пожеж на території в 3 тис. 324 га. У цілому, порівняно з минулим роком, кількість пожеж зросла тільки на 3%, але їх масштаб значно більший, ніж минулоріч.