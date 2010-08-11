Клюєв: на ринку зерна є порушення та маніпуляції

На ринку зерна останнім часом помічено ряд порушень і маніпуляцій із зерном нового урожаю.

Про це сьогодні на засіданні Кабінету міністрів України заявив перший віце-прем'єр-міністр Андрій КЛЮЄВ.

"Відбуваються дивні речі - затягування із закупівлями зерна поточного урожаю для власних потреб, нераціональне використання перехідних залишків зернових ресурсів, маніпуляції з цінами і показниками якості", - сказав А.КЛЮЄВ.

Він назвав факти оформлення зерна на експорт із заниженням показників якості: замість другого, третього класу заявляється зерно п'ятого, шостого, і таким чином під виглядом фуражного зерна вивозиться високоякісна пшениця.

Крім того, з метою відшкодування ПДВ деякі експортери занижують якість зерна. Зокрема, такі види порушень зафіксовані в роботі компаній "Сарна", "Віталмар Агро", "Агроекстра", "Юнігрейн Україна Груп", "Альфред С. Топер Інтернешнл".

"Це неприпустимо. На зерновому ринку має бути посилений державний контроль», - підкреслив А. КЛЮЄВ.